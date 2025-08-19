Periodista Moisés Danoespi recibe reconocimiento por su trayectoria

San Pedro Sula.

La Top 107.7 entregó ayer un reconocimiento al periodista de LA PRENSA Moisés Danoespi por su trayectoria periodística y profesionalismo en la labor. Danoespi, de 27 años de edad, ha forjado una carrera periodística sólida especializado en el área de entretenimiento y farándula. El reconocimiento al periodista ocurrió en el marco de la celebración del 26 aniversario de esa casa radial en Tegucigalpa. Los Premios Top 2025 también galardonaron a otros profesionales de las comunicaciones como Ibis Cantarero, Ana Flores, Lester Martínez e Iris Castillo. Otro de los homenajeados fue el cantautor Polache, por su trayectoria musical.

Trayectoria

Originario de Choluteca, el periodista comenzó su carrera profesional en medios locales sureños. Allí, Danoespi reporteaba noticias generales a temprana edad en un canal de televisión. Sin embargo, interrumpió su ascendente carrera con un anhelo: estudiar la carrera de Periodismo y abrir nuevas posibilidades en la zona norte. Con la maleta llena de sueños, se trasladó hacia San Pedro Sula y comenzó con sus estudios en una universidad privada. Poco tiempo después, Danoespi se integró al equipo periodístico web de LA PRENSA. Desde 2021, el joven comunicador ha destacado en su sección, a través de reportajes y entrevistas con artistas, influencers y políticos. También ha sido presentador de los noticiarios de LA PRENSA en coberturas noticiosas electorales.