Pedro Pascal sugiere a Dakota Johnson exhibir contenido explícito

Dakota Johnson reveló un peculiar consejo profesional que recibió de Pedro Pascal, su co-estrella en la próxima comedia romántica Materialists. Según compartió con Elle UK, Pascal la animó a considerar una incursión en la plataforma OnlyFans, conocida por permitir a los usuarios compartir contenido exclusivo, a menudo de carácter explícito, con suscriptores de pago.

“Pedro Pascal me dijo que debería tener un OnlyFans y que podría, como, mover mi dedo del pie y ganar dinero”, relató Johnson y añadió: “¿Debería hacerlo?”. Aunque la actriz desconocía si su compañero de reparto hablaba en serio, admitió que tiene muy poca familiaridad con OnlyFans.

Mientras respondía a la pregunta de un fan sobre modelos en esta plataforma, comentó:

“No sé nada sobre eso. ¿OnlyFans es el lugar donde la gente va a ver a otros hacer cosas extrañas? ¿Las modelos de OnlyFans son atractivas? ¿Son diferentes a las modelos normales?”.

A pesar de su falta de experiencia, expresó cierta curiosidad. “Creo que miraría modelos de OnlyFans en Instagram si supiera cómo hacerlo. Suena interesante, parece intrigante”, expresó.

Por ahora, no parece probable que Johnson explore esta recomendación, considerando su ocupada y demandante carrera en Hollywood.

Sin embargo, otras celebridades como Denise Richards, Cardi B, Kate Nash y Lily Allen han explorado esta plataforma en los últimos años.

Dakota Johnson y Pedro Pascal protagonizan juntos Materialists, una película romántica dirigida por Celine Song (Vidas pasadas) que llegará a los cines el próximo mes.

En una entrevista reciente, los actores repasaron su relación profesional y personal, remontándose a su primer encuentro en los Globos de Oro de 2014.

El actor de origen chileno recordó cómo conoció a Johnson en una fiesta posterior a la ceremonia.

“Sabías quién era Sarah [Paulson], y así fue como me conociste. Estabas sola porque probablemente no te dieron acompañante. Así que nos unimos y te cuidamos”, detalló Pascal.

Por su parte, la estrella de Madame Web reconoció no recordar ese primer encuentro. “Es una locura que no lo recuerde”, mencionó sorprendida.

Pedro Pascal también compartió una anécdota menos positiva que tuvo con Dakota Johnson en la Met Gala, un evento que, según ella, siempre le resulta incómodo.

“Te amé la primera vez, y luego pensé que no fuiste tan amable conmigo en la Met Gala”, contó. “No fuiste mala, pero estaba construyendo la interacción de haberte conocido. Y sentí un poco de vergüenza cuando pensé: ‘Oh, ella no me recuerda’”

Johnson, por su parte, se justificó diciendo: “La Met Gala es como entrar en un vórtice. No sé qué está pasando. No siento que conecte con seres humanos reales en ese evento”.