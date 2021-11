Sin embargo, no todo fueron problemas entre las dos artistas.

“Nosotras traíamos cosas atoradas, pero no era sobre quién era la más importante... Tenía mucho que ver con los novios , con besar a todos los del grupo y con tener novio y besar a otro”, ha explicado a su paso por el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Según ha desvelado ahora la chica dorada en una entrevista en la que ha echado la vista atrás para recordar aquellos años, su enemistad estaba relacionada con ‘temas de novios’ y no por un asunto de ego entre artistas.

Además de intercambiar un sinfín de pullas en sus respectivas entrevistas, porque en aquella época no había redes sociales, en una ocasión llegaron incluso a protagonizar una pelea a golpes sobre el escenario durante un concierto en Ciudad Guzmán.

Como estrellas juveniles en una situación muy similar, también compartieron momentos de complicidad a pesar de que la madre de Thalía, Yolanda Miranda, no veía con buenos ojos que se llevaran bien.

“Sí que fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran”, ha asegurado Pau.

En cualquier caso, hace un par de años las artistas retomaron el contacto por chat y consiguieron limar asperezas a pesar de que en la actualidad siguen siendo como la noche y el día.

“Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, ha reconocido.