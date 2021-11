Los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron el fin de su relación sentimental de dos años, aunque dijeron que van a seguir siendo amigos.

“Hemos decidido poner fin a nuestra relación romántica pero nuestro amor como seres humanos está más fuerte de nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos siéndolo”, dice el mensaje que cada uno de los dos colocó en sus cuentas en redes sociales.

La ex pareja de artistas dio la gracias a los que los apoyan “desde el inicio y de aquí en adelante”, dice el mensaje.

Mendes, de 23 años y Cabello, de 24, se conocen desde hace al menos seis años cuando lanzaron juntos su primera colaboración musical, “I Know What You Did Last Summer”.