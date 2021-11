View this post on Instagram

El New York Post compartió una carta que la pequeña Evie supuestamente escribió donde dice que estaría feliz si Carter Reum le respondiera.

“Querido papá ... Realmente me gustaría que pudiéramos tener una relación y me gustaría darte una segunda oportunidad a pesar de que me has lastimado tanto”, escribio Evie, de nueve años, la hija de Reum y su ex Laura Bellizzi.

“También me gustaría conocer al resto de mi familia. Todavía tengo dolor y enojo que superar, pero estoy tratando de dejarlo de lado. Porque si eliges responderme estaré muy feliz. Si no lo hace, mi corazón aún estará roto, pero sé que realmente se lo perderá porque soy increíble. Te amo”, dijo la niña en la conmovedora misiva.

ADEMÁS: Paris Hilton se casó con el empresario Carter Reum

Belizzi dijo que ella y Reum fueron primero amigos y luego salieron brevemente alrededor de 2011. Cuando la relación no funcionó, ambos siguieron adelante románticamente con otras personas. Belizzi dijo que estaba saliendo con el actor Mel Gibson cuando descubrió que estaba embarazada de Evie.

Bellizzi dijo que no quiere nada de Reum más que permitirle a su hija la oportunidad de conocerlo.

“Carter está lidiando con diversos grados de responsabilidad asociados con ser el padre de Evie”, dijo. “Es antitético para el bienestar de Evie ... Es lamentable vivir en una sociedad que permite sistemáticamente a los padres ausentes mientras estigmatiza abiertamente a las madres solteras que están esforzándose por criar hijos geniales. Este tema es fundamental para muchos problemas sociales y debe cambiar”.

Hasta el momento, Paris Hilton no se ha pronunciado al respecto.