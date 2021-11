La familia de Carmen Salinas confirmó que la actriz sufrió una hemorragia cerebral y no un derrame como se había dicho hace unos días.

Carmen Salinas se mantiene en estado de coma natural grave; sin embargo, es tiempo de que su familia retome sus actividades cotidianas.

Así lo indicó la nieta de la actriz, Carmen Plascencia, quien aseguró que comenzarán a rotarse las guardias en el hospital para estar pendiente de la salud de Salinas.

“La vida al final va a seguir, yo tengo que regresar a incorporarme al trabajo y venir cuando salga; haremos rutinas familiares, lo que nos han dicho es que no estemos de noche porque no vale la pena, no hay dónde nos quedemos y cualquier cosa que pase nos van a llamar.

“Todos tenemos que empezar a regresar a nuestras obligaciones no de placer ni de gusto, tenemos que empezar a hacer rutinas y dinámicas familiares de las cuales están contemplados amigos, familia, periodistas porque no nos podemos desgastar ni enfermar nosotros, tenemos que estar al 100”, afirmó Plascencia en entrevista.

Los gastos hospitalarios, destacó, son cubiertos por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en su totalidad. Dentro del nosocomio hay gente que reza por la salud de la también productora, incluso han estado pendientes sobre su evolución, indicó el sobrino de la actriz, Gustavo Briones.

“El que está en el cuarto de al lado, ahorita bajamos juntos en el elevador y me dijo: ‘mi hijo está a lado de tu mami y cada que paso rezo por tu mami’, son cosas que se agradecen”. El reporte médico se mantiene igual, no ha habido algún cambio, coincidieron.