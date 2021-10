La chica dorada acaba de estrenar un sencillo titulado ‘Yo Soy’ e inspirado claramente en su propia vida para analizar su relación con la fama y desmontar una imagen pública que ella ha ayudado a construir solo en parte.

En este nuevo tema, la artista mexicana afirma que “aunque algunos me juzguen, a mí todo me resbala y así seguiré” y, para demostrar que realmente no le importa lo que digan de ella, se ha grabado en la playa bailando en bikini al ritmo de su propia canción.

A estas alturas de su carrera, Paulina sabe muy bien que todo lo que hace o dice se analiza al milímetro, y claramente ha decidido utilizar esa atención a su favor para promocionar su regreso musical.

Además, este video, que ha subido a su cuenta de TikTok y en el que es la viva imagen de la felicidad, le ha permitido demostrar que a sus 50 años recién cumplidos sigue en plena forma.