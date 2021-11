“Te acostumbras a las críticas, hate (odio) y a las miradas de las personas”, son las palabras de Suzel Dominguez, una de las primeras hondureñas en unirse a OnlyFans. ⁣⁣

La oriunda de La Paz, suroriente de Honduras, reveló que ingresó a la plataforma en medio de la pandemia por covid-19.“ Empezando la pandemia no tenía mucho que hacer y decidí entrar a ese mundo. Específicamente desde marzo de 2020”.⁣⁣

Tras más de un año de estar activa en OnlyFans, Dominguez comentó que atravesó varios momentos complicados. Iniciando por su familia, que no estuvo de acuerdo al enterarse del contenido que compartía a través del servicio de suscripción.⁣⁣“La mayoría de mi familia sabe a lo que me dedico actualmente. Al inicio no fue mucho de su agrado debido a lo que publicaba, pero al ver que me iba a muy bien se acostumbraron”, dijo.