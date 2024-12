Paul Auster, Alice Munro, Quincy Jones, Alain Delon... luto en la cultura en 2024

Aunque sin duda el fallecimiento más impactante del año fue el de Liam Payne , exmiembro de One Direction , que murió en octubre, a los 31 años, tras caer del balcón del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires, en circunstancias aún bajo investigación.

El mundo de la cultura perdió este 2024 a muchos representantes destacados y un puñado de nombre míticos. Ya no habrá más libros de Paul Auster o Alice Munro, ni más música producida por Quincy Jones ni más escultura del gran Richard Serra ni más películas con el talento de Maggie Smith o Alain Delon.

Un fallecimiento inesperado y dramático frente a la paz con la que se fue Quince Jones, el 3 de noviembre, con 91 años, y dejando un espectacular legado, en el que destacan sus 27 Grammy o la producción de discos emblemáticos como ‘Thriller’ y ‘Bad’, de Michael Jackson.

Precisamente uno de los hermanos del rey del pop también murió este año: Tito Jackson, uno de los miembros de The Jackson 5, que tuvo una carrera muy discreta tras la disolución del grupo familiar.

Del mundo de la música también se fue Eric Carmen, con una larga carrera tanto en solitario como en la banda Raspberries. Pero fue conocido principalmente por dos canciones: ‘All by myself’ y ‘Hungry Eyes’. Y con un solo tema alcanzó la fama mundial el italiano Pino D’Angiò: ‘Ma quale idea’.

Mientras que Françoise Hardy, la inolvidable intérprete de ‘Tous les garçons et les filles’, falleció a los 80 años tras varios años reclamando públicamente que le dejaran recurrir a la eutanasia.

Y Kris Kristofferson, un nombre esencial de la música country, que tuvo una época destacada en el cine, donde protagonizó títulos como ‘A Star is Born’ (‘Ha nacido una estrella’, 1977), junto a Barbra Streisand, o ‘Pat Garret y Billy el Niño’ (‘Pat Garrett and Billy the Kid’, 1973).

Otro que alternó la música y la interpretación era David Soul, que dejó para la historia de la pequeña pantalla su interpretación de policía en la mítica ‘Starsky y Hutch’.

Alain Delon y Maggie Smith, dos talentos opuestos