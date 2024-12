Britney Spears lanzará una colección de joyas en 2025.

La superestrella del pop, de 43 años, anunció a principios de este año sus planes de crear la marca B Tiny, y este fin de semana volvió a retomar el tema en las redes sociales con una publicación en la que detalló lo que viene en 2025 para su vida.

Así lo escribió en Instagram: “He estado mostrando spin offs de la colección B Tiny. Mi colección llegará el año que viene. Ayer le añadimos algunos anillos para el vientre. Ideas e inspiración”.

La cantante de ‘Toxic’ se inspiró en unas pulseras que encontró en México, pero bromeó diciendo que eran demasiado caras.

Dijo: “¡Estas pequeñas y exquisitas pulseras fueron encontradas en un tesoro escondido en México! ¡Genial! ¡¡¡Psss... lo tenía que compartir porque me inspiraron, pero valían como 400 dólares cada una!!! Era demasiado”.

Britney -que recuperó el control de su multimillonaria fortuna y de varios aspectos de su vida cuando en 2021 llegó su fin una tutela que había estado regida por su familia- saltó a la fama a finales de los 90 con el lanzamiento del tema ‘...Baby One More Time’ y llegó a publicar otros nueve álbumes, pero no ha vuelto a sacar un disco desde ‘Glory’, de 2016, y recientemente admitió que no regresará a la escena musical.

A través de la misma red social, la intérprete indicó: “¡Para que quede claro la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum ... ¡Nunca volveré a la industria de la música! ¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas! Para los que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años. Soy un escritor fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera”.