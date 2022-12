Ozzy Osbourne habla sobre su salud y su única esperanza

Ozzy Osbourne tuvo un muy buen 2022, siguió su aclamado albúm LP de regreso en 2020, Ordinary Man, con Patient Number 9, donde recibió cuatro nominaciones a los Grammy y también dio lugar a dos sencillos de radio No. 1 “back-to-back”.

Sin embargo, la leyenda del metal afirmó no estar satisfecho hasta que sea capaz de tocar este nuevo material durante un concierto completo.

“Solo quiero volver al escenario. Tengo que volver al escenario. Me está volviendo loco, no poder hacerlo, un gran concierto es mejor que cualquier sexo o droga. No hay nada para compararlo.” declaró Ozzy.

El interpréte de “Paranoid” acaba de cumplir 74 años en diciembre, y se le ha sido visto un aspecto frágil y caminando con un bastón, sin embargo, él habló de la posibilidad de volver a realizar conciertos completos, algo que espera hacer en la primavera/verano de 2023.

Además, recitó su lista de problemas de salud, que se remonta a casi dos décadas. “Los últimos cuatro años han sido un infierno para mí. He estado tan mal... de salud. Alrededor de 2003, tuve ese accidente de cuatriciclo, pero salí del hospital y seguí trabajando. Entonces, descubrí que tenía la enfermedad de Parkinson.” comentó el cantante.