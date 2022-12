Emily Ratajkowski descarga app de citas en medio de su romance

El podcast “High Low” de Emily Ratajkowski se unió a una aplicación de citas por primera vez, lo cierto es que se trataba de un experimento del que, además, no ha salido muy satisfecha, por lo que nadie debería preocuparse de su romance con Pete Davidson.

“Yo estaba como, ‘F-k it,’ “Me sentía desafiante porque hay tanta gente que me ha dicho que no lo haga” explicó la modelo a sus oyentes.

Mientras que la actriz no especificó en qué aplicación se encontraba, ella señaló que ha “recibido algunas solicitudes directas de las mujeres, en el excitante e imprevisible mundo de las aplicaciones de citas.”

Ratajowski agregó, “Siento que esta aplicación es demasiado blanca. Es muy blanca y siempre encuentro el mismo tipo de hombre y de mujer. No creo que vaya a encontrar a mi chica ideal aquí.”