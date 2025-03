Llega el nuevo tráiler de la temporada 2 de The Last of Us

La primera temporada de The Last of Us se estrenó en enero de 2023 y se convirtió en la temporada de debut más vista de un programa de HBO en ese momento. Ahora, la segunda temporada está programada para debutar en HBO y Max a partir del 13 de abril, y seguirá vagamente la trama de The Last of Us Part I , el segundo título de la serie de videojuegos original que inspiró el programa.

Además de los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes repetirán sus papeles, el elenco de la segunda temporada se completará con nuevos personajes interpretados por Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Catherine O’Hara y otros.

Otro tráiler de la segunda temporada de The Last of Us llegó el pasado mes de septiembre, con la sinopsis: “Después de cinco años de paz tras los acontecimientos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, llevándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”.

