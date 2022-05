“Los fanáticos en Europa han sido maravillosos conmigo a lo largo de toda mi carrera, con giras y conciertos con entradas agotadas desde el año 1998. ¡Hagamos de esta otra gira épica!”, señaló en un comunicado el cantante nacido en Massachusets (Estados Unidos), de padre puertorriqueño y madre dominicana.

A lo largo del verano, Nicky Jam ofrecerá presentaciones en ciudades españolas como Alicante, Barcelona, Santander, Cádiz y Marbella, entre otras, así como en Roma (Italia), Rotterdam (Países Bajos), Bruselas (Bélgica) y las alemanas Colonia y Nuremberg.

La ruta europea del intérprete de “El amante” incluirá además una “residencia” en el club Hï Ibiza, en España, donde actuará por lo menos en cuatro fechas durante los meses de julio y agosto.

Nicky Jam llegará a Europa de la mano de su “Infinity tour 2022”, con la que acaba de recorrer las principales ciudades de Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Considerado uno de los pioneros del reguetón, el intérprete publicó el año pasado su último disco de estudio, “Infinity”, aunque sus proyectos se extienden más allá del ámbito musical y este año ha inaugurado una pastelería en Miami, La Industria Bakery & Café, y prevé abrir otra en Colombia.

Pendiente de estrenar una película con Kevin Hart cuenta además con un documental propio, “El ganador” (Netflix), y tiene su propio programa de entrevistas “The Rockstar Show”, que ya va por su segunda temporada.

En una reciente entrevista con Efe declaró que tras sus proyectos como actor, que incluye una participación en la secuela de 2020 de la película “Bad Boys” junto a Will Smith y Martin Lawrence, le gustaría ponerse detrás de cámaras

“Me gustaría dirigir un drama, ya sea real o en ficción, me gusta la acción y la comedia, pero me gusta mucho más el mundo del drama”, señaló, para luego confesar que “puestos a soñar” le gustaría dirigir a Benicio del Toro, Daniel Day-Lewis o Denzel Washington.