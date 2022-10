“No te quiero perder”: la carta con la que Montserrat Oliver perdonó infidelidad de Yolanda Andrade con Verónica Castro

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade fueron una de las parejas más queridas de la televisión y aunque su relación amorosa terminó, entre ambas hay una buena amistad.

Las famosas han contado en diferentes ocasiones la manera en la que se enamoraron, pero poco se sabe sobre la razón por la que dieron fin a su noviazgo.

Recientemente, Yolanda Andrade acudió como invitada al programa de YouTube de Isabel Lascurain en donde además de hablar de Verónica Castro, recordó una carta que recibió de Montserrat Oliver.

En esa carta, Montserrat Oliver le expresó a Yolanda Andrade que la amaba a pesar de que habían terminado su relación por una infidelidad por parte de Andrade. De acuerdo con la conductora, engañó a su ex novia con Verónica Castro.

“Tronamos y fue mi culpa porque la engañé con otra persona. Fui bien cabr... porque el otro día me encontré una carta que nunca leí hasta hace poco. La carta decía: ‘No me importa que tú tengas esas emociones ese esa persona, con Verónica, pero te quiero decir que te perdono y no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo’. Me lo escribió Montserrat y yo no leí la carta hasta hace poco”.

Yolanda Andrade mencionó que Montserrat siempre le preguntaba si ya había leído la carta, pero lo hizo muchos años después. La famosa explicó que al terminar de leer el escrito lloró por las palabras que le había dedicado su ex novia.

“La Montse siempre me decía: ‘Leíste lo que te dije’ y no la había leído y lloré porque dije: ‘¿Cómo me está perdonando ella algo tan fuerte que pasó?’. Decía que siempre te voy a amar y unas cosas muy bonitas, yo creo que por otra parte fue sano”.