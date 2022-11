Nicaragüenses llegan a Honduras para disfrutar del show de Bad Bunny

Debido a que Bad Bunny no incluyó a Nicaragua dentro de su “World´s Hottest Tour”, familias de ese país decidieron aventurarse y venir a Honduras para disfrutar de su concierto. Encontramos a un par de ellas en un restaurante de la ciudad y nos contaron su experiencia.

”Desde inicios de año le dije a mi mamá que quería venir y pues ella me trajo con mucho gusto porque sabe que a mi me hace mucha ilusión ya que Bad Bunny es mi artista favorito”, contó Allison Gutiérrez de 19 años de edad. ”Para mi es importante cumplir los maximos sueños de ella, entonces si su artista favorito es Bad Bunny, pues nos vamos con él. Además quería conocer, me parece un país genial y la comida está riquísima”, contó Ruth Bravo, mamá de Gutiérrez.