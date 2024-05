El Musical de Alicia Keys favorito en los premios Tony

Por su parte, ‘Stereophonic’, la historia de una banda de rock a punto de disolverse, lidera las nominaciones fuera de la categoría musical, con candidaturas a mejor nueva obra, dirección y banda sonora original (compuesta por Will Butler, exintegrante de Arcade Fire), y además cinco de sus siete actores aspiran a un galardón.

En esta edición resulta llamativa la cantidad de nombres de Hollywood que luchan por la estatuilla, como Daniel Radcliffe, nominado a su primer Tony por ‘Merrilly We Roll Again’; Eddie Remayne (‘Cabaret at the Kit Kat Club’), Liev Schcreiber (‘Doubt’) y Jeremy Strong (‘An Enemy of the People’).