Cuándo y dónde se estrena ‘La idea de tenerte’, la nueva película de Anne Hathaway

Así que prepara tus palomitas y reserva la fecha, porque este estreno es una promesa de escapismo romántico que no querrás perderte.

‘La idea de tenerte’ es una historia de amor contemporánea que se desarrolla en el caluroso festival de Coachella . Hathaway interpreta a una madre de 40 años, divorciada, que lleva a su hija al festival de música después de que su padre la haya dejado abandonada. Aunque no conoce a ninguno de los grupos que tocan en el festival, la madre trata de implicarse y disfrutar. Y lo hace. Pocos días después de aterrizar en el Coachella, conoce a un joven cuya edad duplica y empiezan a intimar.

El tráiler de la nueva película romántica de Anne Hathaway, ‘La idea de tenerte’, ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Según los datos recogidos por WaveMetrix, el tráiler ha roto todos los récords para una película de streaming, alcanzando la asombrosa cifra de 125 millones de reproducciones en todas las redes sociales a nivel global.

El tráiler, que fue lanzado en Marzo en YouTube, ha capturado la atención de los espectadores de todo el mundo, generando una gran expectación para el estreno de la película. La trama intrigante y la química entre Hathaway y su coprotagonista Nicholas Galitzine, han sido factores clave en el éxito del tráiler.

Este hito es un testimonio del poder de las redes sociales y de la popularidad de Hathaway, que ha demostrado una vez más su capacidad para atraer a la audiencia. Con este récord, ‘La idea de tenerte’ se ha posicionado como uno de los estrenos más esperados del año.

Así que, si aún no has visto el tráiler, te recomendamos que lo hagas. Y no olvides marcar tu calendario para el estreno de la película en Amazon Prime Video el 2 de mayo.