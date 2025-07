Florinda Meza revela su postura legal sobre la serie de Chespirito

México.

La actriz Florinda Meza emitió un comunicado en el que desmiente los rumores sobre una supuesta demanda contra los hijos de Roberto Gómez Bolaños por la serie "Chespirito: sin querer queriendo". Aunque dejó abierta la posibilidad de tomar acciones futuras, aclaró que hasta el momento no ha iniciado ningún proceso legal.

“No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, afirmó la viuda del icónico comediante en su comunicado. Sin embargo, lamentó que la serie, además de presentarla con una imagen falsa, no haya respetado su derecho a guardar silencio sobre el tema.

“Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”, señaló, marcando su desacuerdo con el tratamiento que ha recibido en la producción.