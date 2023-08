Lolita Ayala causa preocupación tras reaparecer con bastón y tanque de oxígeno

Desde el 2015, la presentadora mexicana, Lolita Ayala, ha padecido los estragos de un accidente en helicóptero. Si bien se ha sometido a varios tratamientos, su salud no parece mejorar por lo que públicamente no se deja ver muy seguido.

Por eso, en su más reciente aparición frente a cámaras, un bastón y un tanque de oxígeno han llamado más la atención. Lolita Ayala asistió a una misa en honor de Talina Fernández; por lo que frente a las cámaras decidió hablar de su entrañable amiga.

Puede leer: Cardi B le tira el micrófono a una fan que le arrojó una bebida

Lolita Ayala fue cuestionada respecto a su estado de salud: “Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar. Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón y (uso oxigeno) solo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre fue recomendación médica”, pronunció Lolita Ayala.

Finalmente, la ex conductora de 72 años dio a conocer que va muy seguido al médico a chequeos. No obstante, dijo ser consciente de la fragilidad de su vida, motivo por el cual ya tiene hecho su testamento, pues sabe que sus minutos en el planeta están contados y que la parca se le está acercando poco a poco.