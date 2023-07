Karol Sevilla niega a Emilio Osorio y dice estar soltera

En las últimas horas, Karol Itzitery Piña Cisneros, mejor conocida como Karol Sevilla, se ha visto en el ojo del huracán por negar su relación con Emilio Osorio y decir que estaba soltera, durante una entrevista en Perú.

Durante una invitación a un programa peruano, la famosa actriz señaló que se encontraba muy feliz de estar en aquel país y hasta admitió que le gustaría quedarse por siempre.

Tras estas declaraciones, una de presentadora le preguntó si realmente se encontraba soltera en este momento de su vida, a lo que la joven, sin mencionar al hijo de Niurka, respondió que no tenía ninguna relación.

“Yo estoy feliz de estar aquí. Yo ya no me quiero ir de Perú. Soltera”, expresó sonriente. Pese a que no se ha confirmado la fecha exacta del encuentro, muchos internautas han señalado que el video es del pasado 29 de julio.

Cabe destacar que el clip salió a la luz tras las hermosas declaraciones de amor que le hizo Osorio dentro de La casa de los famosos México, donde admitió que la extrañaba mucho y ansiaba verla cuando saliera del reality.