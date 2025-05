Ángela Aguilar revela que bajó 10 kilos por ansiedad

México.

Ángela reconoció que no hace caso a los comentarios de redes sociales, por consejo de su famoso papá, Pepe Aguilar. “Mi papá siempre me dijo que no leyera los comentarios buenos ni malos porque me iba a creer los dos. El saber quién soy, vale mucho más, que personas que piensan saberlo”, dijo.

Sobre cómo lleva el ruido de afuera en la intimidad de su hogar y en su reciente matrimonio, Ángela reconoció que: “Aún viviendo entre tanta crueldad y tanto ruido, lo más bonito que siempre he tenido y que ahora aprecio aún más: es la familia. Trato de respaldarme mucho en la gente que me ama y me levanta. Yo no le puedo reclamar nada a nadie, vivo muy feliz”, compartió.