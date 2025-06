Ángela Aguilar asegura que sus abuelos se le aparecen en forma de animales

México.

Como parte de una gira promocional de medios, Ángela Aguilar ha participado en varias entrevistas en donde, además de hablar sobre este material, también abrió su corazón y compartió con el público algunas vivencias personales que la atraviesan profundamente. Fue precisamente en un encuentro con Mariano Osorio, que la menor de la dinastía Aguilar recordó a sus abuelos, los legendarios artistas Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

En la mencionada entrevista, Ángela relató un episodio durante una presentación en la que, abrumada por la ansiedad y las críticas, estuvo a punto de no subir al escenario. En ese instante, una mariposa se posó en su mano y permaneció durante toda la canción y para Ángela, este evento no fue una coincidencia, sino una señal clara de la presencia y apoyo de su abuela Flor Silvestre.

"Después de mucho tiempo, de mucha crítica, de mucha crueldad, yo tenía mucho miedo de subirme a un escenario, que para mí eso era mi casa [...] traía mucha ansiedad y de repente se me para una mariposa y no me deja en toda la canción. Y yo ahí sentí que era mi abuela", dijo Ángela Aguilar durante la entrevista.