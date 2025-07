Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre "separación" con Eugenio Derbez

México.

En un encuentro con la prensa, Alessandra Rosaldo apuntó que todo se trata de puros rumores. Aunque mencionó que en muchas ocasiones los han “separado”, esta vez le “echaron sazón”.

“He de señalar que en esta ocasión le agregaron salsita, sabor, sazón... Uno tiene que aprender a no poner atención a las cosas que no te suman, porque este tipo de cosas, repito, si no las sabes manejar, te tambalean, rumores o este tipo de cosas no ciertas, terminan matrimonios”.



Sin más, la cantante dejó claro que todo en su matrimonio con Eugenio está bien, pese a que en este momento cada quien esté enfocado en sus respectivas carreras en países distintos.