El cantante Marilyn Manson ha mantenido su inocencia en todo momento ante los relatos que han compartido una decena de mujeres, que sostienen que abusó de ellas física y psicológicamente durante el tiempo que fueron pareja, y ahora ha respondido a las nuevas acusaciones realizadas en su contra por su ex prometida Evan Rachel Wood, con quien mantuvo una relación sentimental del 2007 al 2010.

La famosa actriz desvela en un documental, centrado en su vida y su carrera, que la estrella del rock la violó en el set de rodaje del videoclip para su sencillo ‘Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)’ en 2007.

Según su versión de los hechos, Manson ignoró por completo lo que habían acordado de antemano antes de grabar una escena de sexo simulado y la agredió sexualmente ante todos los presentes.

“Fue entonces cuando se cometió el primer delito contra mi persona y, esencialmente, me violó ante la cámara”, afirma ella.