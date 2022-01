La identidad de la hija de la artista Alejandra Guzmán se pudo confirmar al comparar las fotos que las autoridades del condado de Miami le tomaron al momento de la aprehensión, las cuales fueron compartidas por el medio Chisme No Like , con las últimas imágenes que ella compartió en sus historias de Instagram.

Este problema legal sigue a un listado de enfrentamientos que la celebridad ha sostenido con varios miembros de su familia, tanto a nivel personal como involucrando a una corte, siendo la más reciente de ellos la demanda que interpuso a su abuelo Enrique Guzmán, y a su madre por presuntos delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores.

“Siempre fue muy abusivo; me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso”, comentó en un programa de televisión de difusión nacional.

“Un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”.

No obstante, la estrella no ha podido continuar con el proceso desde octubre del año pasado, ya que no se encontraron elementos para darle continuidad.

Guzmán también había levantado una querella contra su nieta por difamación, aunque tiempo después dijo que ya no seguiría adelante con ella.