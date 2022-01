La cantante Frida Sofía ha protagonizado un nuevo encontronazo con la justicia este lunes en Miami y ya ha sido puesta en libertad tras pagar una fianza que se calcula que habría superado los mil dólares por un cargo de desorden público y otro de resistencia a la autoridad.

A su salida de comisaría, la hija de la actriz Alejandra Guzmán se ha parado a hablar con los medios de comunicación que la estaban esperando para realizar las primeras declaraciones acerca de lo ocurrido.

Según el informe policial, que se filtró poco después de que saliera a la luz la noticia de su detención, Frida se encontraba en el restaurante Joia en el momento de su arresto y ahora ella ha aclarado que todo se debió a un malentendido cuando la acusaron de robar una botella de agua.

“La mánager, yo no le caí bien, y me sacaron, pero me sacaron muy feo. Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad”, ha añadido mientras mostraba las marcas que tiene en las muñecas.