Madonna le pone punto final a su rivalidad con Lady Gaga

Madonna y Lady Gaga comenzaron una particular rivalidad desde el 2011; cuando el éxito de Gaga, “Born This Way” , generara comparaciones muy obvias con “Express Yourself” de Madonna.

Todo parece indicar que la rivalidad entre Madonna y Lady Gaga es cosa del pasado; toda gracias al último TikTok de la Reina del Pop, con el que se une a la tendencia del baile de Wednesday mientras suena "Bloody Mary" de Gaga de fondo.La canción de Lady Gaga ha resurgido de las cenizas gracias a las redes sociales y el éxito de Netflix, Wednesday protagonizado por Jenna Ortega; y, aunque sabemos que Madonna siempre se mantiene al día con los trends de la red social, el clip tiene mucho más significado, ya que pone punto final a la infame rivalidad entre las dos estrellas del pop.