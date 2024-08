“Los Anillos de Poder” promete resolver todos los misterios

Lo que Addai-Robinson más ha disfrutado de actuar en una serie como esta es formar parte de algo con un alcance global que no se puede comparar con nada anterior donde haya trabajado.

“Me encanta eso, la oportunidad de llegar a tanta gente como sea posible en todo el mundo, cuando viajamos por el país, cuando estamos haciendo la gira de prensa o incluso cuando he estado de vacaciones la gente se me acerca en diferentes ciudades y diferentes. países y siempre me sorprende”, cuenta la intérprete.

Para Lloyd Owen, Elendil en la serie, el secreto de Tolkien, creador de toda la saga, es haber sabido conjugar mito e historia humana de todo el mundo a pesar de ser británico.

“Llegas a México y te das cuenta de que si, la historia también encaja con la mitología, historia y carácter mexicanos”, comenta Owen.

La segunda temporada promete resolver muchos misterios pendientes, ambientada en la Segunda Edad del Sol de la Tierra Media, la trama aborda eventos clave como la creación de los Anillos de Poder y el ascenso del Señor Oscuro Sauron, lo que conduce a la guerra de la Última Alianza, además, este mundo fantástico creado por JRR Tolkien se amplía con la aparición de nuevos personajes y escenarios.

Los seguidores de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' pueden estar listos para el lanzamiento de la segunda temporada, la cual ya está disponible desde esta semana en Prime Video.

Los tres primeros episodios ya se pueden ver en la plataforma, y se continuará con la estrategia de estrenar un nuevo capítulo cada jueves, culminando la temporada el 3 de octubre.