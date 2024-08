Emma Roberts quiere interpretar a Britney Spears en su película biográfica

La estrella de ‘ Madame Web’ se deshizo en elogios hacia la cantante de ‘... Baby One More Time ’ y reveló que constantemente le canta los temas más importantes de Spears a su hijo Rhodes, de tres años, que tiene con su ex pareja Garrett Hedlund.

En una entrevista con Cosmopolitan, la actriz indicó: “ Es mi verdadero sueño interpretar a Britney Spears . Es un rumor, pero espero que se haga realidad. Quiero decir, recuerdo que me encerré en mi habitación y escuché ‘In the Zone’ y dije: ‘No puedo salir de esta habitación hasta que memorice cada palabra’”.

Roberts ha sido vinculada a la película -que adaptará las memorias de la cantante ‘The Woman in Me’ y es dirigida por el cineasta de ‘Wicked’, Jon M. Chu- después de que la ex asistente de Britney, Felicia Culotta, que trabajó con la estrella de 1997 a 2007, dijera a TMZ que la actriz encajaría bien en el papel.

Culotta también sugirió que Drew Barrymore sería una buena elección para interpretarla en la película, y señaló a Timothée Chalamet como candidato ideal para el papel de Justin Timberlake, que salió con la cantante de 1999 a 2002.

Aunque los detalles de la trama de la película se mantienen en secreto, se cree que Spears tiene el control creativo sobre el guión y el reparto.