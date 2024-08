Carolina Herrera pierde batalla legal contra emprendedora peruana

Todo comenzó en noviembre de 2021, cuando la marca Carolina Herrera envió un documento a la empresa Carolina Herrera de Perú prohibiéndole registrar la marca de productos blanqueadores, jabones y perfumes. “La Jabonera de María Herrera”.

El argumento fue que la empresa del diseñador venezolano afirmó ser propietaria registrada de la misma marca porque decía que eran productos muy similares, aunque el diseñador peruano argumentó que eso era “una estupidez”.

La peruana argumentó que es su nombre, explicó que el apellido “Herrera” es un término distintivo y nadie tiene derecho a registrarse para designarlo. y por tanto su nicho.

Carolina Herrera de Perú fue representada legalmente por su hijo Darío Morales Herrera, quien quiso iniciar una batalla legal y el resultado fue sorprendente porque la decisión fue un favor de la empresa peruana y luego de un proceso importante se concluyó que no hay peligro de confusión entre las dos Carolina Herrera.

En sus redes sociales Carolina la peruana anunció así el veredicto: “Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de orgullo y alegría. Hace un tiempo, los abogados de Carolina Herrera, no yo, sino la famosa, se opusieron al registro de mi marca. ¿No podría usar mi apellido? Pero con lo que no contaba CH es que yo tengo a uno de los mejores abogados en marcas y patentes, Darío Morales Herrera, mi hijo. No fue fácil, pero lo logramos”.