‘Tiburón’ celebrará 50 años con una orquesta tocando su banda sonora

El filme ‘Jaws’ de Steven Spielberg (traducido al español como ‘Tiburón’), convertido ya en un ícono de la historia del cine, celebra este año su 50 aniversario, y con tal fin el Festival de Cine de Nueva York le dedicará un particular homenaje.

La Orquesta Filarmónica de Nueva York interpretará en directo la banda sonora original de John Williams -que le valió un Oscar- mientras el filme trascurre en una pantalla gigante situada sobre la orquesta, en tres fechas consecutivas, el 26, 27 y 28 de septiembre en la imponente sala Wu Tsai del David Geffen Hall, en el complejo cultural del Lincoln Center.

Así, los espectadores podrán escuchar en directo los famosos acordes de Williams, reconocibles como parte del suspense más contemporáneo, asociados en el imaginario colectivo a los momentos en que el tiburón se dispone a atacar a sus víctimas.

La Filarmónica estará dirigida para esta ocasión por Anthony Parnther, director musical de la Orquesta Sinfónica de San Bernardino (California) y director asimismo de la Orquesta del Festival de Gateways.

Las entradas para esta experiencia única están a la venta a partir de 148 dólares y hasta los 207 dólares.

El Festival de Cine de Nueva York subraya que ‘Tiburón’ se convirtió pronto en un fenómeno cultural y pasó a ser uno de los filmes más influyentes de la era contemporánea, en parte gracias a la música de Williams que “evoca el puro terror”.

Esta experiencia, que recuerda a las películas del cine mudo que se proyectaban con música en directo antes de la aparición del cine sonoro, forma parte del programa ‘The Art of the Score’, que se va a traducir en experiencias similares con otros filmes de culto como ‘Star Wars’, ‘Back to the Future’ o ‘Elf’, en fechas posteriores durante este año y el siguiente.