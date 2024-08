Armie Hammer vende su camioneta porque “no le ajusta para la gasolina”

Armie Hammer puso a la venta su camioneta ya que no puede pagar la gasolina que le exige el vehículo, aseguró en un video compartido en sus redes sociales.

El astro de Llámame Por Tu Nombre (Call Me By Your Name) intenta rehacer su vida en Los Ángeles, California, después de enfrentar acusaciones de abuso sexual y canibalismo.

“Esta es mi camioneta. La compré en 2017 como regalo de Navidad para mí, porque he tenido camionetas pickup durante mucho tiempo y la he amado intensamente, la he llevado de campamento y de un lado a otro del país varias veces y en viajes largos por carretera... Pero desde que regresé a Los Ángeles, le he puesto alrededor de 400 o 500 dólares de gasolina y no puedo pagarla”, comentó.

El actor acudió a una agencia de compraventa de automóviles usados para ofertarla. En el clip mostró detalles del interior.

“Brindo por nuevos comienzos. Será mi cumpleaños. Así que el 28 de agosto (ayer) comenzaré mi cumpleaños en un auto nuevo, en un departamento nuevo, en una nueva vida en Los Ángeles. Muchas gracias. Me has ayudado mucho y lo agradezco todo. Espero que cuides igual de bien a la próxima persona”, mencionó el histrión, quien dio unos golpes al volante.