Lluvia de estrellas en la Mostra de Venecia que inicia el 28 de agosto

Esta edición de la Mostra también supondrá el regreso del brasileño Walter Salles, doce años después de su último filme, con “I’m still here” (“Ainda Estou Aqui”), basado en un libro que narra la historia verdadera de una mujer que busca a su esposo, un diputado secuestrado por los militares brasileños durante la dictadura. De joven, Salles era amigo de la familia del diputado, lo que hace, según explicó Barbera, que “seguramente” se trate de la película “más personal” del cineasta brasileño.

En el festival también se proyectarán tres filmes franceses, incluyendo “Jouer avec le feu”, tercer trabajo de las hermanas Delphine y Muriel Coulin, con Vincent Lindon y Benjamin Voisin en el reparto.

El certamen también contará con cinco películas italianas en competición, entre ellas “Queer”, la última cinta de Luca Guadagnino (“Call me by your name”), con Daniel Craig, el cual, según Alberto Barbera, realizó en este largometraje “la interpretación de su vida”.

Este año, el jurado estará presidido por la actriz francesa Isabelle Huppert. Además del León de Oro, el jurado otorgará, el 7 de septiembre, el León de Plata - Gran premio del Jurado; el León de Plata - Premio a la mejor dirección; los premios a la mejor interpretación masculina y femenina y el premio al mejor guion.

Esta edición del más antiguo de los festivales de cine empezará el 28 de agosto con la proyección, fuera de competición, de “Beetlejuice Beetlejuice”, continuación de la icónica película de Tim Burton estrenada en 1988.

Una noche en la que desfilarán por la alfombra el actor estadounidense Michael Keaton, que retoma a sus 72 años el papel del fantasma grosero y chillón, acompañado de Winona Ryder, Willem Dafoe y Monica Bellucci.