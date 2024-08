Majo Aguilar revela que no fue invitada a la boda de Ángela Aguilar y Nodal

Fue a través de una entrevista compartida por el programa de televisión ‘Despierta América’ donde Majo Aguilar fue cuestionada por varios reporteros respecto a la boda de su prima, y si ya la había felicitado por tan importante evento; sin embargo, la joven artista respondió así: “prefiero no hablar de eso”.

La cantante recordó que ese día estuvo cantando en Estados Unidos pero ese no fue el motivo por el cual no estuvo en la boda pues reveló que no hubo comunicación con Ángela Aguilar y que ella desconocía que se iba a casar con Christian Nodal.

“Yo estaba cantando el himno nacional, que fue precioso porque fue en Ohio. No hubo comunicación, no sabía ni que se iban a casar, la verdad”.

Finalmente la cantante les deseó que les vaya bien en su matrimonio, al tiempo que reveló que por el momento no está dentro de sus planes casarse así como su prima.