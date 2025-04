Leire Martínez se siente "traicionada" por sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh

Madrid, España.

"Decir que algo te ha dolido o que en un momento dado te has podido sentir traicionada, parece que invalida todo lo demás. Y no es cierto, yo he sido muy feliz y he disfrutado un montón en el grupo. Siempre estaré agradecida a todo lo que he vivido en mi trayectoria musical al margen de que hay cosas que han hecho con las que no estoy de acuerdo, he sufrido y no me han gustado", dijo la artista a El Mundo.

Y cuando el periodista le consulta sobre qué es lo que más le ha dolido, Leire contestó claro: "Sentir que no conocía a mis compañeros".

Leire también expresó que aún está dolida, pero sigue sintiendo cariño por sus antiguos compañeros de banda.

"Lo he pasado mal, pero lo justo y necesario. He intentado no regodearme en ese dolor, aunque era agudo, por mí y por los míos porque si yo no estoy bien, hay gente alrededor que también lo padece. Y no era justo. Decidí centrarme en seguir adelante aquí y ahora. Ante un problema, solución. He llorado mucho y seguiré llorando, no pasa nada, es parte del proceso, pero no me voy a quedar estancada en el dolor", agregó.

¿Le guarda rencor a Amaia?

La cantante dice que no tiene nada en contra de Amaia Montero, ya que no ha sido una decisión de ella.

"Nada porque Amaia no tiene nada que ver en esto. Amaia a mí no me ha traicionado, yo con ella no tenía ningún acuerdo de nada, ni a nivel emocional ni profesional. Lo tenía con los otros cuatro. Ni Amaia Montero me debe nada a mí ni yo le debo nada a ella y no me gusta el planteamiento de confrontación entre nosotras que mucha gente está dando". No voy a participar en eso. Sé que lo que mola hoy en día es generar controversia, odio y todo se plantea desde la perspectiva del conmigo o contra mí y no quiero formar parte de eso. Eso no quiere decir que yo no sufra, que yo no padezca, que no me pueda sentir traicionada o que no me duelan determinadas cosas. Claro que me ha dolido lo que me han hecho, pero no invalida todo lo demás".

Su salida marcó el fin de una etapa de 17 años con La Oreja de Van Gogh, y aunque el proceso no fue fácil, asegura con firmeza está enfocada en avanzar y explorar nuevas oportunidades en su carrera musical.

