Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, anuncia su compromiso

La ganadora del certamen de belleza Miss Honduras Universo 2025, Alejandra Fuentes, anunció este fin de semana que decidió dar el "sí, acepto" a su novio Manuel Bardales.
La joven modelo presumió su anillo de compromiso puesto en su mano frente a un hermoso atardecer en un sitio con mucha riqueza natural. Asimismo, en otra fotografía se le observa muy contenta abrazando y besando a su galán con una mirada tierna.
El compromiso matrimonial de Alejandra ha despertado una ola de reacciones positivas y mensajes de cariño por parte del público hondureño y de los seguidores de los certámenes de belleza
La noticia ha sido recibida como un momento de alegría que celebra no solo el amor, sino también una nueva etapa en la vida personal de quien hoy representa al país con orgullo en el escenario internacional.
Este acontecimiento demuestra que la belleza integral va más allá de las pasarelas y las coronas. Miss Honduras Universo 2025 encarna a una mujer moderna, segura de sí misma, capaz de equilibrar sus sueños profesionales, su rol como embajadora del país y su vida personal.
La bella olanchana de 32 años compatió la noticia dos meses después de su viaje a Tailandia, donde participó en el certamen de belleza más importante del mundo. Por lo que su compromiso matrimonial se percibe como una muestra de estabilidad, madurez y crecimiento emocional.
Lejos de opacar su desempeño, este paso refuerza el mensaje de que las reinas de belleza también viven historias reales, llenas de amor, decisiones importantes y proyectos de futuro.
Honduras celebra este momento especial, deseándole felicidad, éxito y bendiciones en esta nueva etapa que comienza, mientras continúa llevando el nombre del país en alto.
Alejandra se ha proyectado como una mujer que inspira por sus múltiples facetas profesionales y, además, se ganó el cariño y admiración de los hondureños por su grandioso desempeño en el certamen, posicionándose como una de las favoritas de los últimos años.
Hasta el momento, se desconocen más detalles del afortunado que conquistó el corazón de la reina de belleza, pero sin duda, es un hombre que posee las características que ella desea en su compañero de vida.