Lady Gaga se burla de Joker 2 por ganar el premio Razzie

El último estreno de Lady Gaga, Joker: Folie à Deux, fue una de las películas más esperadas del año. Se estrenó con críticas mixtas y tuvo un rendimiento inferior en taquilla. Durante su presentación en el episodio de Saturday Night Live de esta semana, Lady Gaga se burló del fracaso de taquilla de la película y destacó su victoria en los premios Razzie.

Durante su monólogo de apertura, Lady Gaga dijo: “De todos modos, ahora soy actriz. Selecciono películas que muestren mi talento como actriz seria, películas como Joker 2. Aparentemente, la gente pensó que era increíble. Joaquin [Phoenix] y yo incluso fuimos nominados a un Razzie, que es un premio a las peores películas del año. Así que ganamos el premio al peor dúo en pantalla”.

Continuó bromeando: “Pero las bromas son sobre ellos. Me encanta ganar cosas. Mi Razzie me acerca un paso más a un EGORT. Es como un EGOT, pero duele”. También agregó: “Esta noche, prometo actuar, cantar y no hacer Joker 3”.

Joker: Folie à Deux es una película de suspenso psicológico dirigida por Todd Phillips. Es una secuela de Joker. Joaquin Phoenix repite su papel como el Joker, con Lady Gaga como su interés amoroso, Lee Quinzel. Zazie Beetz, Leigh Gill, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan y Harry Lawtey también aparecen en la película.

La secuela tuvo 7 nominaciones en los Premios Razzie y ganó por peor precuela, secuela, remake o imitación y combinación cinematográfica.

Lady Gaga lanzó recientemente su sexto álbum de estudio en solitario titulado Mayhem. Consta de 14 canciones, entre ellas Disease y Die With a Smile (por el que ganó un premio Grammy).