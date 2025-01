La serie de terror ‘Goosebumps’ vuelve capitaneada por David Schwimmer y Ana Ortiz

“Decididamente hubo desafíos, pero fue muy divertido y excitante para mí porque soy un actor muy físico, tengo mucho entrenamiento en comedia física, y llevé esa parte física de mí a la acción y el terror”, explica Schwimmer, quien expresa su admiración por los dobles de la producción.

“El verdadero premio, no obstante, es verlo todo junto con los efectos especiales, el sonido y las luces, y ahí es donde sientes que vale la pena”, apostilla.

Schwimmer no es el único adulto de la serie: Ortiz, que saltó a la fama como la hermana de la protagonista de ‘Ugly Betty’, ocupa un importante papel que enreda más la trama: es la detective Jen Diaz, vieja amiga de Anthony y madre de otra de las adolescentes del grupo, Alex.

Ortiz comparte la mayoría de sus escenas con el actor y reconoce que fue “un poco intimidatorio trabajar con él al principio, pero entonces se mete en el papel y está súper comprometido”.Sobre su experiencia en ‘Goosebumps’, dice esperar que los niños, y especialmente los niños latinos, puedan verse “representados” con su personaje, que además destaca que no sigue ningún estereotipo: “Cuando yo era pequeña no se veía eso, así que es un honor”, apostilla.

“Cada vez que hay un personaje que no necesariamente debe ser latine, es emocionante ver a los productores y a todos hacer un esfuerzo conjunto para decir: ¿por qué no? ¿por qué no podría serlo?”, sostiene, describiendo a su Jen como “una madre y una policía dedicada a su familia y su ciudad”.

Ortiz, que se presenta en la entrevista junto a su hija en la ficción, la actriz Francesca Noel, que hace su debut en una serie televisiva, adelanta que esta segunda temporada “da más miedo” que la anterior y promete “un viaje increíble por Nueva York, y por Brooklyn y Queens.