Aseguran que Jessica Alba se divorcia de Cash Warren

En otra parte de la conversación, la ex actriz de “Dark Angel” admitió que a menudo daba por sentada su relación. “Tenemos, obviamente, la amistad, la tranquilidad de saber que ‘no vas a ir a ninguna parte’, y entonces a veces no tratas a esas personas de la mejor manera”, dijo Alba. “No consideras sus sentimientos de la manera en que considerarías los sentimientos de otras personas”, continuó. “Así que creo que es algo en lo que hay que trabajar constantemente”.

En julio del 2021, Jessica habló en el programa de Instagram de Katherine Schwarzenegger , “Before, During and After Baby” y dijo que ella y Cash eran más como “compañeros de cuarto”. “Durante dos años y medio todo va bien, pero después se convierten en compañeros de cuarto, cuenta Alba en el vídeo. “Simplemente estás siguiendo los pasos”, agregó. “Tienes las responsabilidades. Es como marcar muchas casillas, ¿no?”.

Ella compartió que intentaron resolver sus problemas “afrontando los problemas” y “siendo capaces de comunicarse cuando (están) infelices”.

En septiembre de 2021, la fundadora de Honest Company dijo a la revista People que ambos compartirían sus necesidades individuales para priorizar su relación.

“En diferentes momentos, necesitábamos cosas diferentes. En la época en que tuve a los niños, era como, ‘Necesito (una cita nocturna) una vez a la semana’. Y él ha sido como, ‘Necesito que estés presente los fines de semana y que no trabajes’”, dijo que se comunican para no llegar al punto de no retorno”, el cual finalmente no tuvo solución.