La viuda de Stephen ‘t’Witch Boss dice que él escondía muchas cosas

Allison Holker se asustó mucho cuando descubrió cosas que nunca supo sobre Stephen ‘t’Witch Boss después de su muerte.

La bailarina de 46 años quedó desolada cuando su marido -conocido sobre todo por sus participaciones en ‘The Ellen DeGeneres Show’- se quitó la vida en 2022 a los 40 años y ahora ha revelado que descubrió una “cornucopia” de drogas que le pertenecían en las semanas posteriores a su muerte.

Así lo contó a la revista People: “Estaba con una de mis amigas más queridas y limpiábamos el armario y elegíamos un conjunto para su funeral. Fue un momento realmente desencadenante para mí porque descubrí muchas cosas en nuestro armario que no sabía que existían.

Fue muy alarmante para mí enterarme de que estaban pasando tantas cosas de las que no tenía ni idea. Fue un momento realmente aterrador en mi vida descubrirlo, pero también me ayudó a procesar que él estaba pasando por tantas cosas y que estaba ocultando tantas cosas, y debe haber habido mucha vergüenza en eso”.

La ex concursante de ‘So You Think You Can Dance’ creyó que su esposo había sido “muy honesto” con ella a lo largo de su matrimonio y había aceptado que fumara o bebiera durante su “tiempo a solas”, pero al final se dio cuenta de que recurría a la medicación para hacer frente a sus sentimientos.

Dijo: “Estaba luchando con mucho dentro de sí mismo, y estaba tratando de automedicarse y hacer frente a todos esos sentimientos porque no quería ponerlo en nadie porque amaba mucho a todos. No quería que otras personas cargaran con su dolor”.