Jodie Foster se ha vuelto menos competitiva en la madurez.

La actriz, de 62 años, fue galardonada el domingo con el premio a la mejor interpretación de una actriz en una serie limitada, una serie de antología o una película para televisión por ‘True Detective: Night Country’, pero poco después admitió que ha “dejado de preocuparse” por ciertas cosas a estas alturas de su carrera.

Al hablar en la sala de prensa tras la ceremonia de entrega de premios, la revista People la cita diciendo: “Algo, al menos para las mujeres, creo que ocurre. Hay un organismo que se libera en el torrente sanguíneo. Yo no soy médico, así que no me hagas caso, pero sólo se siente como si hubiera una hormona que reprograma todo. Realmente ya no me preocupo por muchas cosas. No voy a competir conmigo misma”.

La oscarizada estrella -que comenzó su carrera como actriz infantil con papeles en películas como ‘Taxi Driver’ y la versión original de ‘Freaky Friday’- está “entusiasmada” con lo que está por venir en el futuro y, para su sorpresa, ha descubierto que sus sesenta años han sido la década “más competida” hasta ahora.

Jodie Foster-que tiene a sus hijos Charles, de 26 años, y Kit, de 23, con su expareja Cydney Bernard, pero está casada con Alexandra Hedison desde 2014- declaró: “Estoy emocionada por lo que queda de mi vida y en quién me he convertido y lo que puedo aportar. Así que para mí, este es el momento más feliz de mi carrera, y nunca lo hubiera sabido. Nunca lo habría sabido. Pero algo pasó el día que cumplí 60 años”.