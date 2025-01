Los hijos de Brenda Song y Macaulay Culkin “no entienden” la fama de sus padres.

La actriz de 36 años tiene a sus hijos Dakota, de tres años, y Carson, de dos, con la estrella de ‘Home Alone’, Macaulay Culkin y explicó que, si bien asistieron a la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood de su padre a finales de 2023, ella y su prometido hacen un esfuerzo consciente por mantenerlos fuera del ojo público porque “no pidieron” ese estilo de vida.

Así lo contó a Bustle: “La ceremonia fue un momento tan especial. No podíamos dejar que se lo perdieran. Dak tenía mucho miedo de las cámaras. Esa es una de las razones por las que los mantenemos alejados de los focos. No entendían lo que estaba pasando. Mi hijo decía: ‘¿Por qué te toma fotos ese hombre, mamá?’. Podría tomarme fotos todo el día. Me da igual. Pero cuando se trata de tus hijos, es diferente. Ellos no pidieron esta vida”.

Por su parte, la estrella de ‘The Last Showgirl’ comenzó su carrera de niña a finales de los 90 y más tarde se convirtió en un pilar de Disney Channel en la década de 2000, cuando interpretó a London Tipton, una parodia de Paris Hilton, ‘The Suite Life of Zack and Cody’.