Macaulay Culkin recibe su estrella en el paseo de la fama

Catherine O’Hara , quien interpretó a la madre de su hijo en Solo en casa , asistió el viernes a la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood para honrar a su hijo en la pantalla grande.”Gracias por incluirme a mí, tu madre falsa, que te dejó ‘solo en casa’ no una, sino dos veces”, bromeó O’Hara.”Estoy muy orgullosa”.

Culkin, de 43 años, saltó a la fama como un joven Kevin McCallister en la película de los años 90, Home Alone , Solo en casa y sus secuelas.Ha seguido desempeñando papeles menores a lo largo de los años y, en 2021, protagonizó la décima temporada de la serie American Horror Story.

Culkin agradeció a sus representantes y profesionales de toda la vida que lo han guiado a lo largo de su carrera desde la infancia. La actriz Natasha Lyonne también habló en nombre de Culkin.

Cuando Culkin tomó el micrófono, saludó personalmente a su esposa, la actriz Brenda Song.”Eres la persona más amable que he conocido”, dijo Culkin.“Ustedes me dieron un propósito, familia.”Desde el nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”.

El actor terminó su discurso al más puro estilo Solo en casa recitando la frase icónica de la película: “Feliz Navidad, animales repugnantes”.Kalkin Star es la estrella número 2765 de la famosa atracción turística.

