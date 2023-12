Feid sorprende con un nuevo disco como regalo de fin de año

El artista colombiano Feid, uno de los mayores exponentes del género urbano en la actualidad, lanzó este viernes su nuevo trabajo ‘FERXXOCALIPSIS’, el segundo de 2023, como regalo de fin de año para sus fans que llega con 10 nuevas canciones.

Colaboraciones con varios artistas colombianos como el rapero Mañanas Ru-Fino y Jhay P, así como internacionales como el estadounidense ATL Jacob estructuran este EP, marcado por los sonidos del tradicional reguetón del colombiano.

Canciones como ‘Alakran’, ‘50 Palos’ y ‘Esquirla’ son un llamado para llevar a todas las “chimbitas” a la pista de baile, mientras que ‘La Vuelta’ con Mañas Ru-fino y ‘Cual Es Esa’ con Pirlo, demuestran que la escena del rap en Medellín puede, de hecho, convivir en armonía con el reguetón.

Además incorpora ‘Classy 101’, el éxito con la puertorriqueña Young Miko que ha estado entre las canciones más escuchadas por semanas desde que lo lanzara hace ya varios meses.

No es la primera vez que el colombiano publica un regalo navideño para sus fans, ya el año pasado, después de publicar su álbum en septiembre, sacó a la luz el EP ‘Sixdo’.

Ferxxo, como también se conoce al artista colombiano, ha sido el sexto artista más escuchado a nivel mundial en 2023 según las cifras de la plataforma Spotify y ha saboreado las mieles del éxito en un año donde sus canciones han alcanzado lo más alto de las listas globales de música.

Su disco ‘MOR, no le temas a la oscuridad’, lanzado el pasado 29 de septiembre, también le valió el aplauso de sus fans.

RECIBE EL ÉXITO CON LOS BRAZOS ABIERTOS

Aunque no le gustan las tendencias, al reguetonero colombiano Feid no le molesta ser llamado “el cantante de moda”, mantiene los pies en la tierra y cuenta en una entrevista con EFE que no piensa en la fama: “Todavía no quiero imaginarme el alcance que tengo”.

“Es muy ‘chimba’ (bueno) si soy el cantante de moda, aunque las modas son muy gonorrea, son raras, pero quizá es cierto que estoy en un momento en el que mi música está siendo descubierta por mucha gente y teniendo mucha exposición”, dice el autor de “Normal”.

El 2022 marcó un antes y un después en la vida de Salomón Villada Hoyos. El lanzamiento de su álbum “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, el inicio de su gira “Ferxxo Nitro Jam” y las convivencias con fanáticos descontroladas, le mostraron las repercusiones del éxito en primera fila.

“Sí fue un año en el que me fue cabrón, cambié de vida, ese tour me cambió en muchos sentidos, pero siento que todavía puedo hacer cosas más grandes”, asegura.

Fue en una visita que hizo a México el año pasado que Feid pudo percatarse del impacto de su fama, cuando un grupo masivo de seguidores invadió el hotel en el que se hospedaba con esperanzas de verlo y obtener un autógrafo o una foto con él.

Pero el camino musical del también compositor y productor musical tiene más historia que la locura que ha generado en los años más recientes.

En 2015, Feid lanzó su primer disco de estudio y para entonces ya le había escrito canciones a personalidades como J Balvin, Reykon y Nicky Jam.