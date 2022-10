Lucía Méndez ha gozado de gran popularidad durante toda su carrera y recientemente reveló que fue contratada por una de las personalidades más temidas del narcotráfico; el colombiano Pablo Escobar.

Desde antes de su estreno, el reality show de Netflix, ‘Siempre Reinas’, ya daba mucho de qué hablar, sin embargo, el primer capítulo del programa se robó la atención del público gracias a la confesión de la actriz.

Méndez recordó el miedo que sintió, luego de que tuviera un encuentro con el capo Pablo Escobar. La protagonista de ‘Colorina’ contó que durante uno de sus conciertos conoció a uno de los delincuentes más famosos.

Ya nos íbamos, pero el señor Pablo Escobar nos saludó. Yo me quedé muda. Fue un choque de adrenalina tan fuerte e impresionante; es una de las veces que más me he asustado”, recordó.

Finalmente, la actriz reveló que el capo les pasó su número telefónico para que cualquier situación que las pusiera en peligro, él las cuidaría.

“Me dijo: el día que usted quiera, alguien la moleste a ustedes, a su hija, a su familia, yo lo único que le pido es que me marque a este teléfono y en mí usted va a tener un amigo”, concluyó.