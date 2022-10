Rubí Ibarra, ex concursante de La Academia, sorprendió a sus seguidores al hablar de sus preferencias sexuales por primera vez. La quinceañera viral compartió que es bisexual y que sus padres no tenían conocimiento de ello.

Mientras se arreglaba, la famosa habló con sus seguidores y respondió varias preguntas, entre éstas si le gustaban las mujeres. En este sentido, la famosa mencionó que sí y que incluso ha tenido novias.

“Veo que muchos me preguntan si me gustan las mujeres o no , y yo con esto les voy a decir las cosas porque siento que todavía no debí haber hablado de este tema, pero bueno. Sí he tenido una que otra noviecilla, pero pues realmente han sido como tres”, comentó.

Compartió que sí se siente atraída por mujeres, pero no es mucho de andar de noviera “Me han atraído chicas. No hablo mucho de mi vida sentimental ni nada de eso porque no soy mucho de andar de noviera, me da igual”, agregó.

Sostuvo que tuvo una relación amorosa con una mejor amiga. Sin embargo, las cosas no acabaron del todo bien y se distanciaron.