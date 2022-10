El productor Luis de Llano, quien enfrenta una acción civil por daño moral establecida por la cantante Sasha Sokol, reapareció en público y aseguró estar en completa paz consigo mismo.

”Nunca me he arrepentido de nada, estoy muy orgulloso de mi nombre, de mi trayectoria y mi carrera. Yo estoy muy orgulloso de quien soy y el que nada debe, nada teme”, señaló en charla con los medios en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

En julio, la ex miembro de Timbiriche anunció su denuncia contra el creador del grupo por promover e iniciar una relación romántica con ella cuando tenía 14 años de edad y él, más de 30. Disculpas públicas y una compensación económica, cuyo total sería donado a una organización contra el abuso sexual infantil, fueron las exigencias de la intérprete.

De Llano, actualmente de 77 años, manifestó que hasta el momento no ha tenido contacto alguno con Sokol, y señaló su confianza porque el asunto no llegue a los tribunales. ”Espero que esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa, tiene que ser así. Yo no me disculpo de nada, porque yo no hice nada, según yo y según mucha gente”, consideró.

”No tengo un mensaje para nadie. Yo no voy a demandar a nadie, sería incapaz. No voy a demandar aunque me difamen. Yo soy una persona recta”.

El productor aprovechó para desmentir que haya sufrido de depresión tras las denuncias, y agregó que dijo que su familia lo apoya en todo. ”Estoy muy bien, trabajando mucho, sin parar. Estoy muy feliz, ¿no me ven la sonrisa? Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy bien. No me ha afectado (la denuncia)”, aseguró.