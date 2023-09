Kristin Chenoweth se casa con Josh Bryant

Kristin Chenoweth se casó con Josh Bryant. La estrella de Broadway de 55 años admitió que había pasado su vida creyendo siempre que el matrimonio nunca estaría en sus cartas, pero se casó con el músico Josh, de 39 años, en una ceremonia en Texas durante el fin de semana después de cinco años de noviazgo.

Así lo reveló a la revista PEOPLE: ‘He sido una autoproclamada soltera toda mi vida. Nunca me iba a casar. Incluso me comprometí antes y no pude hacerlo. Hasta que conocí a Josh. Entonces pensé: -¿Por qué ¿Alguna vez dejé ir a este tipo?-. Estoy muy bendecida’.

El ‘¡Schmigadoon!’ La estrella, probablemente más conocida por haber interpretado el papel de Glinda la Bruja Buena en el exitoso musical ‘Wicked’, optó por usar un vestido rosa en lugar de blanco en un esfuerzo por resaltar el elemento ‘no tradicional’ de la ceremonia.

Chenoweth añadió: ‘No quería vestirme de blanco. Sencillo y elegante. Nunca pensé que me casaría, así que opté por un vestido poco tradicional. Me encanta. Intercambiamos una forma de votos tradicionales. Pero yo no estoy diciendo -¡Obedece!-’

Antes de la ceremonia, Kristin, quien conoció a Josh cuando él actuaba con su banda en la boda de su sobrina, explicó que quería ‘verse y sentirse’ como ella misma el día de su boda de su sobrina, explicó que quería ‘verse y sentirse’ como ella misma el día de su boda y quería que Josh pudiera ver a la mujer que tenía en una relación con algo opuesto a una caricatura.

‘Ese día, quiero verme y sentirme como Kristin, y quiero que Josh vea a la chica con la que ha estado durante cinco años. Voy a lucir glamorosa y todo eso, pero mi cabello no es “No va a estar a la altura del cielo, aunque estaremos en Texas. Se parecerá a mí’.