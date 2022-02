Kim Kardashian teme por la seguridad de Pete Davidson tras ataques de Kanye West

De igual forma, el cantante de 44 años publicó una serie de capturas de pantalla de textos de la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashian’, de 41 años, diciendo que estaba haciendo las cosas incómodas para la estrella de ‘SNL’, de 28 años.

El intérprete de ‘Can’t Tell Me Nothing’ respondió a su esposa separada a través de un texto: “Siempre haré todo lo posible para protegerte a ti y a nuestra familia para siempre. Y te he escuchado y le he dicho a todo el mundo que se asegure de que no le pase nada físico a Skete”.

En un post posterior, Kardashian le preguntó al vocalista de Heartless por qué no podía mantener ninguna de sus conversaciones en privado, a lo que él respondió: “Porque recibí un texto de mi persona favorita en el mundo. Soy tu fan número uno... Por qué no se lo diría a todo el mundo!!!!”.

Durante una serie de mensajes el domingo, West, quien sufre de trastorno bipolar, llamó a Davidson “cabeza de chorlito” y compartió una serie de mensajes e imágenes que lo hacían quedar en ridículo.